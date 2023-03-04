İsrail'de küçük uçak otoyola düştü: 2 ölü | Video 04.03.2023 | 14:09 İsrail'in güneyinde acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in güneyinde bulunan Necef Çölü'ndeki Beersheba şehri yakınlarında acil iniş yapmak isteyen küçük bir uçak, otoyola düştü. Uçaktan alev ve yoğun duman yükselirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.