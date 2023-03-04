Video Dünya İsrail'de küçük uçak otoyola düştü: 2 ölü | Video
İsrail'de küçük uçak otoyola düştü: 2 ölü | Video

İsrail'de küçük uçak otoyola düştü: 2 ölü | Video

04.03.2023 | 14:09

İsrail'in güneyinde acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail'in güneyinde bulunan Necef Çölü'ndeki Beersheba şehri yakınlarında acil iniş yapmak isteyen küçük bir uçak, otoyola düştü. Uçaktan alev ve yoğun duman yükselirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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