İsrail’de öfkeli boğa bankaya girdi | Video

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İsrail’in Lod kentinde öfkeli bir boğanın bankaya girmesi ile çalışanlar büyük panik yaşadı.
İsrail'in Lod kentinde bulunan İsrail Bankası Bank Leumi'ye boğa girdi. Bankanın koridorlarında boğa ile karşılaşan çalışanlar panik yaşadı. Boğanın çıkarılması için sahibi bankaya çağrıldı. Lod Belediyesi, bir veterinerin sakinleştirmek için boğaya uyuşturucu iğne uygulandığını belirtti. Banka tarafından yapılan açıklamada, olayda hiçbir can ve mal kaybının yaşanmadığı ve boğanın yakalandığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde boğanın, bankanın otoparkı ve koridorlarında öfkeli şekilde koştuğu görüldü.