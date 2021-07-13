Video Dünya İsrail'de petrol rafinerisinde patlama | Video

İsrail'de petrol rafinerisinde patlama | Video

İsrail'de petrol rafinerisinde patlama | Video
13.07.2021 | 14:35

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İsrail'in Aşdod petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle rafineden dumanlar yükseldi.

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İsrail'in Akdeniz kıyısında bulunan Aşdod kentindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle rafineden dumanlar yükseldi. İtfaiye ve Kurtarma Merkezi yaptığı açıklamada, Aşdod petrol rafinerisinde patlamanın meydana geldiği ihbarını almalarının ardından olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Patlamada can kaybı yaşanmadığı ve yakıt sızıntısı tehlikesi olmadığı belirtildi. Olay yerinde çalışmalar devam ederken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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