İsrail’de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü | Video 18.10.2023 | 09:01 İsrail’in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.