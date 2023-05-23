İsrail'de yoldan çıkan yolcu otobüsü duvara çarptı: 13 yaralı | Video 23.05.2023 | 08:49 İsrail’in Hayfa kentinde otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak elektrik direği ve duvara çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Hayfa kentinde otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, çok sayıda elektrik direğini yıkarken, metrelerce sonra duvara çarparak durabildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza anı seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, otobüs şoförünün sağa dönüş yapan otomobilin otobüse çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü.