Video Dünya İsrail'de yoldan çıkan yolcu otobüsü duvara çarptı: 13 yaralı | Video
İsrail'de yoldan çıkan yolcu otobüsü duvara çarptı: 13 yaralı | Video

İsrail'de yoldan çıkan yolcu otobüsü duvara çarptı: 13 yaralı | Video

23.05.2023 | 08:49

İsrail’in Hayfa kentinde otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak elektrik direği ve duvara çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

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İsrail'in Hayfa kentinde otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, çok sayıda elektrik direğini yıkarken, metrelerce sonra duvara çarparak durabildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza anı seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, otobüs şoförünün sağa dönüş yapan otomobilin otobüse çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü.

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