Video Dünya İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video

İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video

İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video
03.09.2021 | 16:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video 02:13
İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video 03.09.2021 | 16:59
Başkan Putin’in tarih hatasını düzelten öğrenci gündem oldu | Video 09:53
Başkan Putin'in tarih hatasını düzelten öğrenci gündem oldu | Video 03.09.2021 | 16:22
Central Park’ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı | Video 00:29
Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı | Video 03.09.2021 | 16:12
ABD’nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video 02:14
ABD'nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video 03.09.2021 | 14:38
Haiti depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor | Video 03:43
Haiti depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor | Video 03.09.2021 | 14:05
Arjantin’de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti | Video 00:53
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti | Video 03.09.2021 | 13:28
ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video 03:21
ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video 03.09.2021 | 11:20
Yeni Zelanda’da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü | Video 00:35
Yeni Zelanda'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü | Video 03.09.2021 | 09:16
İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video 05:25
İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video 02.09.2021 | 16:19
Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük 01:23
Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük 02.09.2021 | 16:20
İran’da feci kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı 00:24
İran'da feci kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı 02.09.2021 | 15:46
Pakistan’da aşı olmayana benzin yok | Video 02:19
Pakistan’da aşı olmayana benzin yok | Video 02.09.2021 | 14:58
ABD’deki sel felaketinde 8 kişi öldü | Video 03:51
ABD’deki sel felaketinde 8 kişi öldü | Video 02.09.2021 | 14:22
New York ve New Jersey’i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video 06:33
New York ve New Jersey'i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video 02.09.2021 | 11:21
ABD Savunma Bakanlığı’ndan flaş ’Taliban’la işbirliği’ açıklaması 02:39
ABD Savunma Bakanlığı'ndan flaş 'Taliban'la işbirliği' açıklaması 02.09.2021 | 11:35
Batı Şeria’da halk pazarında dev yangın | Video 08:52
Batı Şeria’da halk pazarında dev yangın | Video 02.09.2021 | 10:49
Rusya’da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 00:42
Rusya'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 02.09.2021 | 10:20
ABD New York’ta korku dolu anlar! New York metrosunu su bastı... Havuz keyfi yapan fareler alay konusu oldu 01:53
ABD New York'ta korku dolu anlar! New York metrosunu su bastı... Havuz keyfi yapan fareler alay konusu oldu 02.09.2021 | 10:04
İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı | Video 01:23
İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı | Video 01.09.2021 | 14:47
İsrail güçleri Kudüs’te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı | Video 00:29
İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı | Video 01.09.2021 | 13:25

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto edenlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 70 Filistinli yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Filistinliler, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın Beita kasabasında İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını protesto etmek için Cuma namazı sonrası gösteri gerçekleştirdi. İsrail güçleri ise Filistinlilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, müdahale sonucu 12'si plastik mermiyle olmak üzere 70 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında bir sağlık görevlisinin bulunduğu ifade edildi.
Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA