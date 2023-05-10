İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 Filistinli yaralandı.
Bölge sakini ise İsrail'in bir grup Filistinli çiftçiyi hedef aldığını belirtti.
İSRAİL'İN DÜNKÜ SALDIRILARINDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, İsrail'in dün Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti. IDF, saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Tugayları'nda görev yapan Khalil Bahitini'nin ve aynı hareketin Batı Şeria'daki misilleme operasyonlarını yöneten sözcüsü Tarık Ezzaldin ile hareketin askeri konsey sekreteri Cihad Ghanem'in öldürüldüğünü açıklamıştı.
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