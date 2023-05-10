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İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

10.05.2023 | 15:41

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 Filistinli yaralandı.

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İsrail art arda ikinci gün abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vuruyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'u hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Han Yunus'taki roket fırlatma sahasının ve İslami Cihad Hareketi üyelerinin bulunduğu bir aracın hedef alındığı belirtildi. Bölgenin vurulduğu anların videosuna yer verilerek, "İsrailli sivillere ateş etmeye hazır gizli bir roketatar olduğu görünüyor. Bunun gibi planlı saldırıları engellemek için çalışıyoruz. Bunun için faaliyet göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Bölge sakini ise İsrail'in bir grup Filistinli çiftçiyi hedef aldığını belirtti.

İSRAİL'İN DÜNKÜ SALDIRILARINDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, İsrail'in dün Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti. IDF, saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Tugayları'nda görev yapan Khalil Bahitini'nin ve aynı hareketin Batı Şeria'daki misilleme operasyonlarını yöneten sözcüsü Tarık Ezzaldin ile hareketin askeri konsey sekreteri Cihad Ghanem'in öldürüldüğünü açıklamıştı.

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