Video Dünya İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı | Video
İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı | Video

İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı | Video

20.03.2025 | 08:19

İsrail'in Gazze Şeridi’nde bir cenaze törenine düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünden bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Beit Lahia'da bulunan Al-Sultan Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, törene katılan 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralıların Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini ve birçoğunun durumunun kritik olduğunu açıkladı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana 436 kişi hayatını kaybetti, 678 kişi de yaralandı.

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