İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı | Video
İsrail'in Gazze Şeridi’nde bir cenaze törenine düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünden bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Beit Lahia'da bulunan Al-Sultan Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, törene katılan 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralıların Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini ve birçoğunun durumunun kritik olduğunu açıkladı.
İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana 436 kişi hayatını kaybetti, 678 kişi de yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 20.03.2025 | 08:19
00:59
02:58
04:03
04:45
New York’ta binlerce Filistin destekçisi Times Meydanı’nda toplandı | Video 19.03.2025 | 08:24
06:44
06:20
ABD’deki fırtınalarda can kaybı 42’ye yükseldi | Video 18.03.2025 | 12:44
03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:16
03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:08
07:05
Artvin’de heyelanda bir ev takla atarak devrildi, o anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:08
16:05
01:40
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video 18.03.2025 | 08:35
02:47
02:54
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı | Video 17.03.2025 | 15:30
01:06
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video 17.03.2025 | 12:14
00:30
Tayland'da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video 17.03.2025 | 11:13
02:20
01:44
Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video 16.03.2025 | 12:40
00:59