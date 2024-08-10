Video Dünya İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti | Video
İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti | Video

İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti | Video

10.08.2024 | 09:47

İsrail ordusunun Gazze şehrinde sivillerin sığındığı bir okula sabah namazı sırasında gerçekleştirdiği saldırı sonucu 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinin Daraj Mahallesi'nde yerinden edilenlerin Filistinlilerin sığındığı El-Tabin Okulunu vurdu. Saldırı sonrası yangın çıktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yarandığı aktarıldı. Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, katliamı Filistin halkımıza karşı açıkça soykırım ve etnik temizlik suçu çerçevesinde gerçekleştirmektedir. İşgal ordusunun sabah namazı kılan yerinden edilmiş Filistinleri doğrudan bombalaması can kaybının hızla artmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin henüz enkaz altındakilerin tamamına ulaşamadığı vurgulandı. Açıklamada, "İşgalcilerin bu korkunç katliamı gerçekleştirmesini en güçlü şekilde kınıyoruz ve tüm dünyayı bunu kınamaya çağırıyoruz. İsrail işgalini ve ABD yönetimini bu katliamdan tamamen sorumlu tutuyoruz. Uluslararası topluma ve uluslararası örgütlere, Gazze Şeridi'ndeki sivillere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik soykırım ve etnik temizlik suçunu durdurmaları, Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmaları için işgalcilere baskı yapmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Saldırının ardından El Ahli Hastanesi'ne getirilen yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu, yeterli personel ve ilaç olmaması nedeniyle tam tıbbi bakım sağlanamadığı öğrenildi.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise okula yönelik saldırıda "Hamas mensuplarının saklandığı komuta merkezinin" hedef alındığı iddia edildi.
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