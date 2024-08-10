İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti | Video
İsrail ordusunun Gazze şehrinde sivillerin sığındığı bir okula sabah namazı sırasında gerçekleştirdiği saldırı sonucu 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin henüz enkaz altındakilerin tamamına ulaşamadığı vurgulandı. Açıklamada, "İşgalcilerin bu korkunç katliamı gerçekleştirmesini en güçlü şekilde kınıyoruz ve tüm dünyayı bunu kınamaya çağırıyoruz. İsrail işgalini ve ABD yönetimini bu katliamdan tamamen sorumlu tutuyoruz. Uluslararası topluma ve uluslararası örgütlere, Gazze Şeridi'ndeki sivillere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik soykırım ve etnik temizlik suçunu durdurmaları, Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmaları için işgalcilere baskı yapmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Saldırının ardından El Ahli Hastanesi'ne getirilen yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu, yeterli personel ve ilaç olmaması nedeniyle tam tıbbi bakım sağlanamadığı öğrenildi.
İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise okula yönelik saldırıda "Hamas mensuplarının saklandığı komuta merkezinin" hedef alındığı iddia edildi.
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