İsrail’den Hama kırsalına hava saldırısı: 14 ölü | Video
İsrail’in Suriye’nin hama kırsalına düzenlediği hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.
İsrail, Suriye'de askeri tesislere hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye'nin Hama kırsalındaki Masyaf çevresine dün gece gerçekleştirilen saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Adı açıklanmayan Suriyeli bir askeri kaynak, Lübnan'ın kuzeybatısından Suriye'nin orta bölümündeki bazı askeri mevzileri hedef alan bir hava saldırısı başlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini bazılarını da düşürdüğünü söyledi.
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