İsrail'den Lübnan sınırına askeri sevkiyat | Video
İsrail ordusu, Lübnan sınırına askeri birlik, zırhlı araç ve obüs sevkiyatı gerçekleştiriyor.
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