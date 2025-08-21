İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 21.08.2025
