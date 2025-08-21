Video Dünya İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video

21.08.2025 | 08:51

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar'a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh'a hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh'a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 01:03
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 21.08.2025 | 08:51
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video 05:03
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video 20.08.2025 | 09:37
Beyaz Saray: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti | Video 06:06
Beyaz Saray: "Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti" | Video 20.08.2025 | 08:52
Rusya, Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna’yı vurdu | Video 00:37
Rusya, Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna'yı vurdu | Video 19.08.2025 | 16:11
ABD’de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:31
ABD'de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 14:55
Rusya’daki fabrika patlamasında can kaybı 25’e yükseldi | Video 02:49
Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi | Video 19.08.2025 | 14:39
Trump, Zelenskiy ile görüştü : 1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz | Video 05:16
Trump, Zelenskiy ile görüştü : "1-2 hafta içinde anlaşmaya varabiliriz" | Video 19.08.2025 | 08:54
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 00:58
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 18.08.2025 | 10:48
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video 02:12
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video 18.08.2025 | 10:11
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 02:47
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 17.08.2025 | 15:54
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 02:03
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 17.08.2025 | 10:44
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 09:51
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 17.08.2025 | 08:37
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de: Türkiye hükümeti ve Erdoğan’a önem veriyoruz | Video 12:36
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video 15.08.2025 | 12:52
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi’yi böyle tehdit etti | Video 00:13
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi'yi böyle tehdit etti | Video 15.08.2025 | 12:38
Ukrayna’dan Rus petrol rafinerisine saldırı | Video 00:54
Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı | Video 15.08.2025 | 11:56
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video 00:16
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video 15.08.2025 | 08:38
İdlib’de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 00:21
İdlib'de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 14.08.2025 | 16:26
Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor | Video 01:21
Putin: "ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor" | Video 14.08.2025 | 16:11
Ukrayna’dan Rostov ve Volgograd’a İHA saldırısı | Video 00:58
Ukrayna'dan Rostov ve Volgograd'a İHA saldırısı | Video 14.08.2025 | 13:54
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY