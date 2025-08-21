İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 21.08.2025 | 08:51 İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar'a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh'a hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh'a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.