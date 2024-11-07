Video Dünya İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı | Video
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı | Video

İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: En az 38 ölü, 54 yaralı | Video

07.11.2024 | 08:55

İsrail'in Lübnan'ın Baalbek-Hermel bölgesine düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı açıklandı.

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İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına yenileri eklendi. Lübnan'daki Baalbek-Hermel bölgesinin valisi Beşir Hodr, İsrail'in düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığı açıkladı. Baalbek-Hermel bölgesinin yanı sıra Beyrut'un güney banliyölerine yeni saldırılar düzenlendiğini aktaran Hodr, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İSRAİL BEYRUT BANLİYÖLERİNİ HEDEF ALMIŞTI
Dün, başkent Beyrut'un güney banliyölerindeki birçok bölge için tahliye emirleri yayınlayan İsrail, en az 4 bölgeyi hedef almıştı. Yaşanan can kayıpları ya da saldırıların hedefi konusunda İsrail veya Lübnan'dan resmi açıklama yapılmamıştı.

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