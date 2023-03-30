İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 2 yaralı | Video 30.03.2023 | 10:17 Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Şam çevresindeki noktalara düzenlediği hava saldırısında 2 rejim askerinin yaralandığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail güçlerinin yerel saatle 01.20 sıralarında başkent Şam çevresindeki bazı noktalara füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı. Suriye hava savunma sistemlerinin atılan füzelerin bir kısmını düşürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırı sonucu 2 rejim askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail'den hava saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.Suriye Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, İsrail'in Halep Havalimanı ve çevresine düzenlediği hava saldırısında maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.