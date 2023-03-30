İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 2 yaralı | Video
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Şam çevresindeki noktalara düzenlediği hava saldırısında 2 rejim askerinin yaralandığı belirtildi.
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, İsrail'in Halep Havalimanı ve çevresine düzenlediği hava saldırısında maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.
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