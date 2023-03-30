Video Dünya İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 2 yaralı | Video
İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 2 yaralı | Video

İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 2 yaralı | Video

30.03.2023 | 10:17

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Şam çevresindeki noktalara düzenlediği hava saldırısında 2 rejim askerinin yaralandığı belirtildi.

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Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail güçlerinin yerel saatle 01.20 sıralarında başkent Şam çevresindeki bazı noktalara füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı. Suriye hava savunma sistemlerinin atılan füzelerin bir kısmını düşürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırı sonucu 2 rejim askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail'den hava saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, İsrail'in Halep Havalimanı ve çevresine düzenlediği hava saldırısında maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

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