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OTOMATİK OYNAT
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İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
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Pakistan'ın eski Başbakanı Khan, kefaletle serbest kaldı | Video 25.08.2022 | 12:55
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Ma-on Tayfunu Çin'de karaya ulaştı | Video 25.08.2022 | 12:55
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Filistin’de otomobil alışveriş merkezine daldı: 2 yaralı | Video 25.08.2022 | 09:06
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ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yeni destek | Video 24.08.2022 | 15:05
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Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Meksika’dan yüzerek ABD’ye geçen 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Irak’ta Sadr destekçilerinden yargı konseyi önünde protesto | Video 23.08.2022 | 12:44
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Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı | Video 23.08.2022 | 12:44
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Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi | Video 23.08.2022 | 11:20
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İsrail’de öfkeli boğa bankaya girdi | Video 22.08.2022 | 15:20
İsrail'in, Suriye'nin Hama bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.