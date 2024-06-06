Video Dünya İsrail'den yine katliam! Sivillerin sığındığı okulu bombaladılar | Video
İsrail'den yine katliam! Sivillerin sığındığı okulu bombaladılar | Video

İsrail'den yine katliam! Sivillerin sığındığı okulu bombaladılar | Video

06.06.2024 | 09:30

Soykırımcı İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi.

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