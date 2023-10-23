İsrail’e ait çok sayıda tank sınırda bekletiliyor | Video 23.10.2023 | 12:16 İsrail ordusuna ait çok sayıda tank Gazze Şeridi’ne yakın bir noktada sınırda bekletiliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazze'ye kapsamlı bir harekatı başlatması beklenen İsrail, 7 Ekim'den bu yana hava saldırılarını sürdürürken, sınırdaki askeri yığınağını da arttırmaya devam ediyor. Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi. İsrail ordusu bölgeye karadan girmeyi planlarken sınırda bekletilen çok sayıda tank askeri sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenmesi planlanan kara harekatının son kara harekatı olmasını istediklerini belirterek, harekatın aylarca sürebileceğini ifade etti.