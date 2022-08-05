İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 10’a yükseldi | Video

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 55’e yükseldiğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri kısa süre önce Filistin İslami Cihat Örgütü'nün çeşitli askeri noktalarına saldırdı ve çok sayıda eylemci ortadan kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı. Savunma Bakanlığı ayrıca açıklamasında "olağanüstü duruma geçilmesi" çağrısında bulurken, bugün düzenlenen saldırıya ait yeni görüntüler paylaştı.