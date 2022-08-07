İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 24’e, yaralı sayısının ise 203’e yükseldiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'sı çocuk olmak üzere 24'e, yaralı sayısının ise 203'e yükseldiğini açıkladı.