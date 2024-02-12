İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor... Saldırıda yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Tubasi ve Al-Sofi ailelerine ait binalara saldırı düzenledi. Saldırıda hedef alınan bir binalar ve çevresindeki yapılar hasar gördü. Bölge sakini Filistinliler, saldırı sonrası yıkılan binaları inceledi.
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