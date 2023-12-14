Video Dünya İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 69. gün | Video
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 69. gün | Video

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 69. gün | Video

14.12.2023 | 12:06

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki savaşta İsrail’e verdiği “sürekli desteğin” altını çizdi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savuna Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Austin'in Gallant'a "Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını bir daha asla tekrarlayamayacağını" söylediği belirtildi.

Austin'in ayrıca sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın artırılması ihtiyacını yinelediği aktarılan açıklamada, bölgede acil ateşkes isteyen küresel talebe değinilmedi.

Açıklamada ayrıca, ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail'in kuzeyindeki halkı tehdit ettiği için Lübnan Hizbullah'ını kınadığı ve iki ülke arasındaki BM sınır hattı boyunca "sükûnet" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 116'YA YÜKSELDİ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 38 yaşında bir yedek askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarılırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 116'ya yükselmiş oldu.

İSRAİL ORDUSUNUN WEB SİTESİ HACKLENDİ
İsrail ordusunun internet sitesi kendilerini "Anonim Jo" olarak tanıtan Ürdünlü bir grup tarafından kısa bir süreliğine hacklendi. Filistin yanlısı grup hackledikleri siteye yazdıkları yazıda, "Gazze'deki halkımıza yönelik kibir ve adaletsizlik size terör, öldürme ve savaş yoluyla geri dönecektir. İster karadan, ister havadan ya da elektronik olarak" ifadelerini kullandı. Grup ayrıca, "Filistin'in özgürleştirilmesi" çağrısı yaptı.
İsrail ordusu, olayı doğruladı.

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