Video Dünya İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti | Video
İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti | Video

İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti | Video

28.04.2025 | 09:02

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bir kafeteryayı ve evi hedef alan son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistinlilere yönelik katliamlarına devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir kafeteryaya düzenlenen İsrail saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Mahadi ailesinin evine yönelik saldırıda da en az 10 kişi öldü. Her 2 saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 52 BİN 243'YE ULAŞMIŞTI
İsrail, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozarak sivillere yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 243'e, yaralananların sayısının ise 117 bin 639'a ulaştığı kaydedilmişti.

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