İsrail'in hava saldırısında Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı öldü | Video
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında, Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Jihad Muhaisen'in hayatını kaybettiği ve ailesinden de ölenler olduğu açıklandı.
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