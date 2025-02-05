Video Dünya İsrail’in hedef aldığı Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’ndeki yıkım görüntülendi | Video
İsrail’in hedef aldığı Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’ndeki yıkım görüntülendi | Video

İsrail’in hedef aldığı Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’ndeki yıkım görüntülendi | Video

05.02.2025 | 13:12

İsrail’in 19 Ocak’ta varılan ateşkes ile bölgeden ayrılması sonucu Türkiye tarafından inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’ni bazı bölümlerinin tahrip ettiği yaktığı ve duvarlarına İbranice ibareler yazdığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarını 19 Ocak'a kadar aralıksız sürdürdü. Yerleşim yeri, pazar, okul, balıkçı teknesi ve hastaneleri hedef alan İsrail güçleri Gazze'de 47 binden fazla kişinin ölümüne 111 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. İsrail, 15 ay süren şiddetli bombardımanı ve saldırılarında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni de hedef aldı. Uluslararası hukuk ve normları yok sayan İsrail, hastaneyi kışlaya çevirdi. İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes ile bölgeden ayrılması sonucu Türkiye tarafından inşa edilen hastanenin son hali görüntülendi. İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında askeri amaçlarla kullandığı hastanenin bazı bölümlerinin tahrip ettiği yaktığı ve duvarlarına İbranice ibareler yazdığı görüldü. İsrail askerlerinin, hasta yataklarını ve medikal ekipmanları kullanılamaz hale getirdiği hastanedeki yıkım İsrail'in Filistin halkına ve Gazze'nin yapılarına verdiği hasarı bir kez daha gözler önüne serildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail 38 hastaneden 34'ünü yerle bir ederken, 80 sağlık merkezi ve 162 tıbbi kurumların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kanser hastalarının tedavisine için 2011 yılında inşasına başlanan hastane İsrail'in kuşatması sonucu gecikmelerin ardından 2020 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Al-Zahra kentinde bulunan hastanede yaklaşık 33 bin 400 metrekarelik alanıyla Filistin topraklarındaki en büyük hastanelerden biri olarak hizmet veriyordu. 10 binden fazla kanser hastasın hizmet veren hastane 1 Kasım 2023'te hizmet dışı kalmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’in hedef aldığı Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’ndeki yıkım görüntülendi | Video 03:36
İsrail’in hedef aldığı Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’ndeki yıkım görüntülendi | Video 05.02.2025 | 13:12
Netanyahu ile görüşen Donald Trump: İnsanların Gazze’ye dönmemesi gerektiğini düşünüyorum | Video 10:27
Netanyahu ile görüşen Donald Trump: "İnsanların Gazze'ye dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" | Video 05.02.2025 | 08:40
ABD’de uçağın motoru alev aldı, 104 yolcu ve 5 mürettebat tahliye edildi | Video 00:18
ABD’de uçağın motoru alev aldı, 104 yolcu ve 5 mürettebat tahliye edildi | Video 03.02.2025 | 12:34
Kanada’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına misilleme | Video 07:48
Kanada’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına misilleme | Video 02.02.2025 | 14:06
Avustralya’nın kuzeyini şiddetli yağış vurdu: 1 ölü | Video 01:47
Avustralya'nın kuzeyini şiddetli yağış vurdu: 1 ölü | Video 02.02.2025 | 12:12
İsrail’den Batı Şeria’da iki ayrı saldırı: 4 ölü | Video 00:57
İsrail’den Batı Şeria’da iki ayrı saldırı: 4 ölü | Video 02.02.2025 | 08:40
Hamas, serbest bırakılan İsrailli esirlerin görüntülerini paylaştı | Video 04:13
Hamas, serbest bırakılan İsrailli esirlerin görüntülerini paylaştı | Video 02.02.2025 | 08:40
Hamas, 2 İsrailli esiri Kızılhaç’a teslim ederek serbest bıraktı | Video 03:15
Hamas, 2 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı | Video 02.02.2025 | 08:40
İsrail’in sınır dışı ettiği 7 Filistinli mahkum Refah’ta | Video 01:02
İsrail’in sınır dışı ettiği 7 Filistinli mahkum Refah’ta | Video 02.02.2025 | 08:40
ABD’de ikinci uçak faciası: Ambulans uçak yere çakıldı! Patlama anı ortaya çıktı | Video 00:10
ABD'de ikinci uçak faciası: Ambulans uçak yere çakıldı! Patlama anı ortaya çıktı | Video 01.02.2025 | 10:41
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ı vurdu: 2 ölü, 10 yaralı | Video 00:12
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: 2 ölü, 10 yaralı | Video 31.01.2025 | 13:50
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan provokatör Salwan Momika Tiktok’ta canlı yayın yaparken öldürüldü! | Video 00:16
İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Salwan Momika Tiktok’ta canlı yayın yaparken öldürüldü! | Video 30.01.2025 | 12:13
Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner’den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video 00:17
Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner'den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video 30.01.2025 | 08:52
Esir takasında üçüncü aşama! Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video 10:59
Esir takasında üçüncü aşama! Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video 30.01.2025 | 11:30
Rusya, Ukrayna’da apartmanı vurdu! 4 ölü | Video 00:57
Rusya, Ukrayna’da apartmanı vurdu! 4 ölü | Video 30.01.2025 | 10:49
ABD’de uçak kazası! Helikopterle havada çarpışarak nehre düştü! İşte o anlar... | Video 00:43
ABD’de uçak kazası! Helikopterle havada çarpışarak nehre düştü! İşte o anlar... | Video 30.01.2025 | 09:35
SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video 00:44
SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video 30.01.2025 | 08:30
Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video 01:16
Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video 29.01.2025 | 11:45
ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 00:16
ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 29.01.2025 | 11:27
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video 00:33
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video 29.01.2025 | 09:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA