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İsrail'in Lübnan'a saldırısında 23 Suriyeli hayatını kaybetti | Video

İsrail'in Lübnan'a saldırısında 23 Suriyeli hayatını kaybetti | Video

26.09.2024 | 13:28

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bir binayı hedef aldığı saldırıda 23 Suriyeli hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Baalbek'e bağlı Yunin kasabasında bulunan bir binaya gerçekleştirdiği saldırının bilançosu belli oldu. Belediye Başkanı Ali Kassas yaptığı açıklamada, binadan 23 Suriyelinin cansız bedeninin çıkarıldığını ifade etti. Kassas ayrıca saldırıda 4'ü Lübnanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığını aktardı.
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