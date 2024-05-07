İsrail'in Refah'taki Abdul Al ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti | Video

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 214 gündür aralıksız devam ederken Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırılarda Abdul Al ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda aile üyesi de yaralandı. Saldırıdan etkilenen Filistinliler bölgedeki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.