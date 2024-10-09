İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırıda can kaybı 7’ye yükseldi | Video
İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da bir binaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı ise 11’e yükseldi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi. Suriye basınında yer alan haberlerde ise saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu öne sürülmüştü. Saldırının düzenlediği binanın, İran Büyükelçiliğine birkaç yüz metre mesafede olduğu aktarıldı.
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