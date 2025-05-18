Video Dünya İsrail'in yardım geçişine izin vermediği Gazze'de Filistinliler açlıkla karşı karşıya | Video
İsrail'in yardım geçişine izin vermediği Gazze'de Filistinliler açlıkla karşı karşıya | Video

İsrail'in yardım geçişine izin vermediği Gazze'de Filistinliler açlıkla karşı karşıya | Video

18.05.2025 | 16:25

İsrail, kuşattığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini 77 gündür engellerken, bir lokma ekmek için uzun kuyruklar oluşturan Filistinliler, uluslararası toplumun gözü önünde açlıkla karşı karşıya bırakılıyor.

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İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği ve 53 bin 339 sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde insani durum kötüleşmeye devam ediyor. İsrail güçleri, bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ne 77 gündür insani yardım girişlerini de engellerken, Filistinliler, açlıkla yaşam mücadelesi veriyor. Bir lokma ekmek için uzun kuyruklar oluşturan Filistinliler uluslararası toplumun gözü önünde açlıkla karşı karşıya bırakılıyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda esnaf İsmail el-Neccar, "Ürün sıkıntısı ve yüksek fiyatlardan dolayı büyük zorluk yaşıyoruz. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Bu savaşın bitmesini umuyorum, çünkü yaşadıklarımızdan dolayı büyük sıkıntı içindeyiz. Pazarlar bomboş, ekonomik durum çok kötü. Şu dükkana bakın, raflar tamamen boş" dedi.

"AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE BELGELENMİŞ CAN KAYBI 57'YE YÜKSELDİ"
Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgali, geçitlerin kapatılmasını 77 gün boyunca sürdürerek, gıda yardımı ve temel ihtiyaçların girişini engellemiş ve uluslararası insancıl hukuk ile Roma Statüsü'ne göre tam anlamıyla bir soykırım suçu teşkil eden sistematik bir aç bırakma politikası uygulamıştır" denildi.

Açıklamada, "Bu kasıtlı gıda ambargosu, Gazze Şeridi genelinde kıtlığın yayılmasına yol açtı. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle belgelenmiş can kaybı 57'ye yükseldi; bu ölümlerin çoğu çocuklardan oluşuyor. Ayrıca, gıda güvensizliğiyle bağlantılı hastalıklardan ve temel ihtiyaçların eksikliğinden kaynaklanan ölümler artıyor. Marketlerde ve yardım merkezlerinde onlarca temel gıda ürünü artık bulunamıyor" ifadeleri kullanıldı. Medya Ofisi, İsrail'in geçitleri kapatmasının ve yardım girişini engellemesinin daha fazla can kaybına yol açacağı uyarısında bulundu.

İsrail'in sivillere karşı gıdayı doğrudan bir silah olarak kullandığı vurgulanan açıklamada, başta ABD yönetimi olmak üzere bazı uluslararası aktörlerin bu politikaya onay verdiği ve son insani yardım çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi. Gazze Şeridi'nde yaşam belirtilerinin sürdürülebilmesi için geçitlerin derhal ve şartsız olarak açılması ve acil gıda ile yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

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