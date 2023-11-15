Video Dünya İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı | Video
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı | Video

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı | Video

15.11.2023 | 08:41

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail hükümetinden esirlerin serbest bırakılması için daha fazlasını yapmasını talebiyle başkent Tel Aviv’den yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Kudüs’teki Başbakanlık Konutu’na 5 gün sürecek yürüyüşe başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya baskı yapmaya devam ediyor. Aileler, İsrail hükümetinden esirlerin serbest bırakılması için daha fazlasını yapmasını talebiyle başkent Tel Aviv'den yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Kudüs'teki Başbakanlık Konutu'na 5 gün sürecek yürüyüşe başladı. Ellerinde esirlerin fotoğraflarını taşıyan aileler, yürüyüş sırasında "Onları hemen eve getirin" sloganı attı.

"NEREDESİNİZ?"
Esir yakınlarından Shelly Shem Tov yaptığı açıklamada, "Binyamin Netanyahu ve kabineden bize cevap vermelerini ve harekete geçmelerini talep ediyorum. Neredesiniz? Neredesiniz?" dedi.

"BENİM BİR ÇÖZÜMÜM YOK AMA ÇÖZÜM BULMAK BENİM İŞİM DEĞİL"
Esir yakınlarından Amit Zach, "Emin ellerde olduğumuzu hissetmiyorum. Yeterli bilgi aldığımızı düşünmüyoruz. Karanlığın içine düştük. Cevap istiyoruz. Benim bir çözümüm yok ama çözüm bulmak benim işim değil. Benim işim ailemi geri istemek" dedi.

"5 GÜNLÜK ATEŞKES KARŞILIĞINDA 70 REHİNEYİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ"
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 5 günlük ateşkes ve İsrail hapishanelerinde tutulan 275 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında 70 civarında kadın ve çocuğun serbest bırakılması konusunda hazır olduklarını bildirmişti. Ubeyde, İsrail'in söz konusu anlaşmadan kaçtığını ve ertelendiğini belirterek, konuyla ilgili Katarlı arabulucularla görüştüklerini ifade etmişti.
Gazze Şeridi'nde yaşları 9 ay ile 85 arasında değişen yaklaşık 240 kişinin esir tutulduğu tahmin ediliyor. Hamas bugüne kadar toplam 4 rehineyi serbest bıraktı, 1 rehine ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyon ile kurtarıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı | Video 04:40
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı | Video 15.11.2023 | 08:41
Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video 00:27
Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video 15.11.2023 | 08:41
Görüntüler korkunç! Kadını tek yumrukta yere serdi: Soygun girişimi faciayla bitti | Video 00:14
Görüntüler korkunç! Kadını tek yumrukta yere serdi: Soygun girişimi faciayla bitti | Video 14.11.2023 | 12:47
Hem suçlu hem yüzsüz! Yahudi yerleşimci, Filistinli ailenin evini hem gasbetti, hem de satmak istedi | Video 02:50
Hem suçlu hem yüzsüz! Yahudi yerleşimci, Filistinli ailenin evini hem gasbetti, hem de satmak istedi | Video 14.11.2023 | 10:39
Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı 01:00
Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı 14.11.2023 | 09:28
İsrail bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu: 31 ölü | Video 00:44
İsrail bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 31 ölü | Video 14.11.2023 | 08:42
Hindistan’da bina alev alev yandı: 9 ölü | Video 03:34
Hindistan’da bina alev alev yandı: 9 ölü | Video 13.11.2023 | 15:53
Gazze’de Hamas ile işgal ordusu arasında çatışmalar sürüyor! İsrail hastanelerden ne istiyor? | Video 08:16
Gazze'de Hamas ile işgal ordusu arasında çatışmalar sürüyor! İsrail hastanelerden ne istiyor? | Video 13.11.2023 | 12:31
Gazze artık vedaların şehri | Video 00:53
Gazze artık vedaların şehri | Video 13.11.2023 | 12:19
Filistinli çocuğun yürek burkan konuşması | Video 00:54
Filistinli çocuğun yürek burkan konuşması | Video 13.11.2023 | 12:18
Gazze’de kundağa sarılmadan toprağa sarılan çocukların hikayesi | Video 07:42
Gazze'de kundağa sarılmadan toprağa sarılan çocukların hikayesi | Video 13.11.2023 | 10:52
Gazze’de İsrail katliamının 38. günü | Video 09:11
Gazze'de İsrail katliamının 38. günü | Video 13.11.2023 | 10:18
İşgalci İsrail, Türkleri Mescid-i Aksa’ya almıyor! | Video 03:07
İşgalci İsrail, Türkleri Mescid-i Aksa'ya almıyor! | Video 13.11.2023 | 10:19
Netanyahu ABD basınına konuştu! ’Çok şey biliyoruz’ dedi! ABD’yi tehdit etti | Video 00:19
Netanyahu ABD basınına konuştu! 'Çok şey biliyoruz' dedi! ABD'yi tehdit etti | Video 13.11.2023 | 10:05
İsrail, Han Yunus’ta sivil yerleşim yerini vurdu: 13 ölü | Video 01:47
İsrail, Han Yunus’ta sivil yerleşim yerini vurdu: 13 ölü | Video 12.11.2023 | 16:46
ABD’de 21 saatlik ameliyatla ilk tam göz nakli | Video 00:43
ABD’de 21 saatlik ameliyatla ilk tam göz nakli | Video 12.11.2023 | 16:46
İsrail’den Gazze’ye yoğun bombardıman | Video 14:30
İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman | Video 12.11.2023 | 14:25
Joe Biden törende ne yapacağını unuttu | Video 00:16
Joe Biden törende ne yapacağını unuttu | Video 12.11.2023 | 13:29
İsrail gazetesi: İsrailli sivil-Hamaslı ayrımı daha sonra yapılabildi | Video 01:26
İsrail gazetesi: "İsrailli sivil-Hamaslı ayrımı daha sonra yapılabildi" | Video 12.11.2023 | 09:51
Londra’da Filistin’e destek yürüyüşü | Video 09:32
Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü | Video 11.11.2023 | 16:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA