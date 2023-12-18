İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler: "Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum" | Video
İsrail televizyonunda kan donduran açıklamalar... İsrailli gazeteci, Gazze'de 73 gündür süren soykırımı savurken dehşete düşüren ifadeler kullandı. "Gazze'de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum." diyen gazeteci "Geri dönecekleri hiçbir şeyin kalmamasını istiyorum." diyerek vahşi saldırıların sürmesini istediğini belirtti.
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