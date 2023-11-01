Video Dünya İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: "Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi" | Video
İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu:

İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: "Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi" | Video

01.11.2023 | 12:21

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastaneleri, masum sivilleri hedef alarak insanlık suçu işleyen katil İsrail'in saldırılarında binlerce masum insan hayatını kaybetti. İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dünya kamuoyundan tepkiler yükselirken, İsrailli bir vatandaşın canlı yayında Filistinliler hakkında söylediği sözler "insanlığın bittiği nokta" yorumunu beraberinde getirdi. İsrailli kadın, Şifa Hastanesi dahil tüm hastanelerin bombalanacağını belirterek, "Hepsini öldüreceğiz. Artık zamanı geldi. Artık dünyanın merkezi biziz." ifadelerini kullandı.

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