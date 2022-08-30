İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video
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İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinde otoyolda aracından inen İsrailli yerleşimci, eline aldığı pala ile araçta küçük çocukları bulunan Filistinli aileye saldırdı.