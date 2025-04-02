İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi: En az 3 yaralı | Video
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Duma köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. En az 3 Filistinlinin yaralandığı şiddet olaylarının ardından, İsrail ordusu bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini duyurdu.
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