İsrailliler esir aldığı Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladı | Video

İsrail askerleri, Gazze'de esir aldığı ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladı.