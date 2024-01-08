İsrailliler esir aldığı Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladı | Video
İsrail askerleri, Gazze'de esir aldığı ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladı.
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