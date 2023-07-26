Video Dünya İstanbul Havalimanı’nda 6 buçuk kilogram kokain ele geçirildi | Video
İstanbul Havalimanı’nda 6 buçuk kilogram kokain ele geçirildi | Video

İstanbul Havalimanı’nda 6 buçuk kilogram kokain ele geçirildi | Video

26.07.2023 | 13:33

Kolombiya’dan İstanbul’a gelen yolcu uçağındaki bir yolcunun valizinde 6 buçuk kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kolombiya'dan hareket eden ve İstanbul Havalimanı'na inen bir yolcu uçağındaki şahsın eşyaları içerisinde 6 buçuk kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, Kolombiya'dan hareket eden bir yolcu uçağındaki şahıs, yürütülen risk analizi kapsamında takibe alındı. Şahsın üst aramasını gerçekleştiren ekipler herhangi bir şüpheye rastlamadı. Fakat arama esnasında tedirgin hareketleriyle şüpheleri artıran şahsın x -ray tarama cihazına sevk edilen valizinden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi. Yapılan fiziki aramalar sonucu şahsın valizinde eşyalarının arasına gizlenmiş vaziyette 3 paket içerisinde ve her pakette 4 adet rulo olmak üzere toplam 12 adet kâğıt rulo olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde yazar kasa rulolarının arasına gizlenmiş halde x - ray tarama cihazında görünmesini engellemek amacıyla alüminyum ambalajlara sarılmış toz maddeler olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince bulunan maddelere yapılan test sonucu yakalanan maddelerin kokain cinsi uyuşturucu olduğu ve toplam miktarının 6 buçuk kilo olduğu tespit edildi.

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