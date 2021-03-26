Video Dünya İstanbul'da kaçarken iki polisi yaralayan şüphelilere vatandaşlardan linç girişimi kamerada | Video

İstanbul'da kaçarken iki polisi yaralayan şüphelilere vatandaşlardan linç girişimi kamerada | Video

İstanbul'da kaçarken iki polisi yaralayan şüphelilere vatandaşlardan linç girişimi kamerada | Video
26.03.2021 | 11:11

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İstanbul Ümraniye'de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler ile polis arasında  kovalamaca yaşandı. Kovalamacada  şüphelilerin kullandığı otomobil, polis aracına çarparak 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Yaya olarak kaçmaya devam eden bir şüpheli yakalanırken, polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay dün akşam saat 21.45 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra denetim yapan polis ekipleri plakası olmayan bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobil ile polis arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı.Yaşanan kovalamacada kaçan araç, başka bir polis aracına çarparak kaza yaptı.


2 POLİS MEMURU YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle polis aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Şüpheliler ise kaza sonrası aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Destek için gelen takviye ekipler yaralı polislerin yanına geldi. Sağlık ekipleri yaralı polisleri ambulansla hastaneye götürdü.Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



YAKALANAN ŞÜPHELİYE VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Polis ekipleri, yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada kaçan Y.D isimli şüpheli yakalandı. Sokağa çıkan mahalleli şüpheliye tepki göstererek vurmaya çalıştı. Polis havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler vatandaşların evlerine gitmesi için sık sık uyarı anonsları yaptı.


Kazayı gören Mustafa Salt "Polisin siren seslerini duydum. Çok süratli bir araç polis aracına çarptı. Şoför koltuğundaki polisi çıkardık. Yaralı 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçamayacağını anlayınca polise çarpmış. Araçta alkol şişeleri varmış" diye konuştu. Fırında çalışan Miraç Seyhan, "Bir polis yaralandı, 'Ayağım kırıldı' diye bağırıyordu. Biz bir kişinin yakalandığını gördük, elinde kelepçe vardı. Çevirmeden kaçmışlar." diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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