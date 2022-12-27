İstanbul’dan hareket eden uçakta gergin anlar! Hostes sinir krizi geçirdi | Video

Türkiye’den Hindistan’a sefer gerçekleştiren bir uçakta yaşanan anlar sosyal medyada viral oldu. Zorlu çalışma koşullarıyla bilinen uçuş görevlilerinin yaşadığı bir patlama anı tartışma yarattı. Sefer sırasında kaba hareketleri ve sonu gelmeyen istekleriyle uçuş görevlilerini canından bezdiren bir yolcu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.