İstanbul’dan hareket eden uçakta gergin anlar! Hostes sinir krizi geçirdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
04:55
Japonya'da yanan fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 27.12.2022 | 10:54
00:43
02:32
ABD, Kanada ve Meksika’da soğuk hava nedeniyle 57 kişi öldü | Video 27.12.2022 | 08:43
00:09
İspanya'da nehre düşen yolcu otobüsünde can kaybı 6'ya yükseldi | Video 26.12.2022 | 16:02
00:23
Paris'te PKK sempatizanları kendi araçlarını parçaladı | Video 26.12.2022 | 13:44
02:01
Çin'deki Qinghai Tuz Gölü sıcaklıkların düşmesiyle donmaya başladı | Video 26.12.2022 | 12:47
01:18
Rus kanalı yeni yıl reklamında Avrupalılarla böyle dalga geçti | Video 26.12.2022 | 10:49
00:13
Tahran'da 2 katlı bina çöktü: 3 yaralı | Video 25.12.2022 | 15:21
01:31
00:26
ABD’de kış fırtınası etkisini sürdürüyor | Video 25.12.2022 | 12:29
04:57
Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi | Video 25.12.2022 | 09:40
00:17
İngiltere'de PKK yanlısı grup, polisle çatıştı | Video 25.12.2022 | 09:42
00:38
Popocatepetl Yanardağı'nda yeni patlama | Video 25.12.2022 | 08:43
00:37
İsrail'de hükümet karşıtları sokağa çıktı | Video 25.12.2022 | 08:43
05:36
Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 25.12.2022 | 09:13
01:26
Rusya, Herson kentini vurdu: 8 ölü, 58 yaralı | Video 24.12.2022 | 16:55
00:56
Irak’ta sel: 2 ölü, 10 yaralı | Video 24.12.2022 | 14:42
01:50
ABD’nin Ohio eyaletinde 46 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü | Video 24.12.2022 | 11:59
00:22
Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 23.12.2022 | 15:33
Türkiye’den Hindistan’a sefer gerçekleştiren bir uçakta yaşanan anlar sosyal medyada viral oldu. Zorlu çalışma koşullarıyla bilinen uçuş görevlilerinin yaşadığı bir patlama anı tartışma yarattı. Sefer sırasında kaba hareketleri ve sonu gelmeyen istekleriyle uçuş görevlilerini canından bezdiren bir yolcu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.