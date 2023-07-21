İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video

İsveç bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların adresi oldu. Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kur'an-ı Kerim'e saldıran Irak asıllı Salwan Momika, çirkin eylemi bir kez daha tekrarladı.