Video Dünya İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video

21.07.2023 | 09:10

İsveç bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların adresi oldu. Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kur'an-ı Kerim'e saldıran Irak asıllı Salwan Momika, çirkin eylemi bir kez daha tekrarladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video 01:22
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video 21.07.2023 | 09:10
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 05:14
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 20.07.2023 | 16:30
Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video 00:30
Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 15:56
Yeni Zelanda’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü | Video 01:26
Yeni Zelanda’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 10:55
Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video 01:10
Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video 19.07.2023 | 15:35
Cezayir’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video 01:20
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video 19.07.2023 | 14:11
KKTC’de ’Yeni Ercan Havalimanı’ için geri sayım! 20 Temmuz’da açılıyor... | Video 05:55
KKTC'de 'Yeni Ercan Havalimanı' için geri sayım! 20 Temmuz'da açılıyor... | Video 18.07.2023 | 15:34
Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı! | Video 00:19
Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı! | Video 18.07.2023 | 10:43
Putin, Kırım Köprüsü’ne düzenlene saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi | Video 00:42
Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlene saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi | Video 17.07.2023 | 21:30
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:40
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video 17.07.2023 | 10:54
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 03:51
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 16.07.2023 | 08:36
Kanada’da hortum: 125 ev hasar gördü | Video 03:26
Kanada’da hortum: 125 ev hasar gördü | Video 15.07.2023 | 14:59
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video 02:49
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video 15.07.2023 | 09:43
Çin’de şiddetli sel! Araçlar sele kapıldı | Video 01:48
Çin'de şiddetli sel! Araçlar sele kapıldı | Video 14.07.2023 | 15:37
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video 01:12
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video 14.07.2023 | 12:35
Panama’da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 01:46
Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 12:46
Panama’da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 01:46
Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 12:21
Japonya’da JAXA’ya ait roket motoru test sırasında patladı | Video 02:15
Japonya'da JAXA'ya ait roket motoru test sırasında patladı | Video 14.07.2023 | 10:45
Biden: NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı | Video 05:39
Biden: "NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı" | Video 14.07.2023 | 08:36
Pakistan’da sel: 40 köy sular altında! | Video 01:46
Pakistan’da sel: 40 köy sular altında! | Video 13.07.2023 | 16:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA