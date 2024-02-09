Video Dünya İsviçre’de 15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video
İsviçre’de 15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video

İsviçre’de 15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video

09.02.2024 | 15:39

İsviçre’de bir trende 15 kişiyi yaklaşık 4 saat boyunca rehin alan baltalı ve bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Rehineler olaydan yara almadan kurtuldu.

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İsviçre'nin Jura-Nord Vaudois bölgesindeki Essert-sous-Champvent kasabasında bıçaklı ve baltalı İran uyruklu saldırgan, akşam saatlerinde bir trende 15 kişiyi rehin aldı. Trendeki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, treni durdurup bölgeyi giriş çıkışlara kapattı. Yaklaşık 60 polis, saldırganla tercüman aracılığıyla yapılan müzakerenin sonuç vermemesi üzerine trene baskın düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sığınmacının baskın sırasında vurularak öldürüldüğü, yaklaşık 4 saat rehin tutulan yolcuların ise yara almadan kurtarıldığı belirtildi.
Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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