İtalya’da 3 bin metrede nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 08.08.2023 | 14:30 İtalya’nın kuzeyinde 3 bin metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan iki dağcı, helikopterle kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Torino'da sarp kayalıklarda mahsur kalan dağcılar için itfaiye ekibi harekete geçti. Bölgeye gelen helikopterden bir itfaiyeci halatla iniş yaptı. İtfaiyeci daha sonra 3 bin metre yükseklikteki 2 dağcıyı güvenli bir şekilde helikoptere çıkarmayı başardı. Nefes kesen kurtarma operasyonunun videosunu sosyal medyadan paylaşan İtalyan itfaiyesi, "Zamana karşı yarış" ifadelerini kullandı.