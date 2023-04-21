Video Dünya İtalya'da bayram coşkusu | Video
İtalya'da bayram coşkusu | Video

İtalya'da bayram coşkusu | Video

21.04.2023 | 14:23

İtalya’da Ramazan Bayramı’nı coşku ile karşılayan Müslümanlar, Bergamo’da bayram namazını eda etti.

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İtalya'nın Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo şehrinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Curno İslam Cemiyetleri Birliği'ne ait mescide akın etti. Yoğun katılımın olduğu namaz, Libyalı Cami İmamı Almahdi Belhaj tarafından kıldırıldı. Belhaj, yaptığı açıklamada bayramın hayırlara vesile olmasını dileyerek dünya Müslümanlarının bayramını kutladı.

Curno Belediye Başkanı Andrea Saccogna ve merkez kilise Papazı Don Alberto Maffeis namaz öncesi camiye gelerek Müslümanlara destek ve birlik mesajlarını iletti.

Bergamo'da yaşayan gurbetçi Türk vatandaşlar da namazın ardından bayramlaşarak birbirlerine tebriklerini iletti. Küçüklere bayram harçlığı her bayram olduğu gibi bu bayram da unutulmadı.

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