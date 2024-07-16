Video Dünya İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü | Video
İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü | Video

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü | Video

16.07.2024 | 10:55

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü.

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