İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü | Video
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.
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