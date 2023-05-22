İtalya’da Festa del Soccorso Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü | Video
İtalya’nın San Severo kentinde düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.
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