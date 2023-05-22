İtalya’da Festa del Soccorso Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü | Video 22.05.2023 | 08:51 İtalya’nın San Severo kentinde düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali sırasında patlayan havai fişekler nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

İtalya'nın Puglia bölgesinde yer alan San Severo kentinde dün düzenlenen geleneksel Festa del Soccorso Festivali'nde facianın eşiğinden dönüldü. Havai fişeklerin bir anda patlamaya başlamasıyla ortalık savaş alanına dönerken, festivale katılanlar panikle sağ sola kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.