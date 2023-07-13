İtalya'da fırtına: 1 ölü | Video
İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesini fırtına vurdu. Bölgede sert esen rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve çatılar uçtu. İtalyan medyası, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Vigili del Fuoco, yaptığı yazılı açıklamada, "Lombardiya'nın büyük bir bölümünü vuran şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı hasarlar arasında yıkılan çatılar, su baskınları ve devrilen ya da parçalanan ağaçlar yer almaktadır. Görev başında olan 200'den fazla itfaiyeci tarafından 300 müdahale gerçekleştirilmiştir" denildi.
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