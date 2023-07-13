Video Dünya İtalya'da fırtına: 1 ölü | Video
İtalya'da fırtına: 1 ölü | Video

İtalya'da fırtına: 1 ölü | Video

13.07.2023 | 14:52

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesini fırtına vurdu. Bölgede sert esen rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve çatılar uçtu. İtalyan medyası, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, Lombardiya bölgesindeki Como kasabasında düzinelerce ağacın devrildiği, Gironico'da ise devrilen ağacın altında kalan 3 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. İtalyan medyası, fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vigili del Fuoco, yaptığı yazılı açıklamada, "Lombardiya'nın büyük bir bölümünü vuran şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı hasarlar arasında yıkılan çatılar, su baskınları ve devrilen ya da parçalanan ağaçlar yer almaktadır. Görev başında olan 200'den fazla itfaiyeci tarafından 300 müdahale gerçekleştirilmiştir" denildi.

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