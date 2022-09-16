Video Dünya İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video

İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video

16.09.2022 | 11:56

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İtalya’da etkili olan fırtınada 7 kişi hayatını kaybetti.

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İtalya'nın Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlarda can kaybı yükseldi. Sokakların sular altında kaldığı fırtınadan en fazla etkilenen Ancona bölgesi oldu. Elektrik kesintilerinin yaşandığı Ancona'da telefon hatları da çekmiyor. Okullarda eğitime ara verilirken, şiddetli yağış gece boyunca devam etti. İtalya Sivil Koruma Başkanı Fabrizio Curcio, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, sokakların sular altında kaldığını dile getirdi. Araçta annesi ile birlikte bulunan 6 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişiden ise haber alınamıyor.

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