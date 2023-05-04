Video Dünya İtalya'da havalimanındaki tekerlekli sandalyeden 8,4 kilogram kokain çıktı | Video
İtalya'da havalimanındaki tekerlekli sandalyeden 8,4 kilogram kokain çıktı | Video

İtalya'da havalimanındaki tekerlekli sandalyeden 8,4 kilogram kokain çıktı | Video

04.05.2023 | 15:53

İtalya'nın Milano-Malpensa Havalimanındaki bir yolcunun tekerlekli sandalyesinde 8,4 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi.

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İtalya'nın Milano-Malpensa Havalimanındaki engelli bir yolcu, çıkış kapısına doğru ilerlediği sırada narkotik köpeği Cosmo'nun dikkatini çekti. Köpeğin ısrarı üzerine İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) tekerlekli sandalyeyi incelemeye başladı. Ağırlığında şüphelenilen ve sökülen tekerleklerde ambalaj kağıtlarına sarılı halde 8,4 kilogram saf kokain bulundu. Polisten yapılan açıklamada, uyuşturucu kuryesi ve ABD vatandaşı olduğu belirtilen yolcunun tutuklandığı aktarıldı.

Öte yandan, Milano-Malpensa Havalimanında geçtiğimiz Ağustos ayında bir İspanyalının tekerlekli sandalyesinde 13 kilogram kokain bulunmuştu.

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