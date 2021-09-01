Video Dünya İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı | Video

İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı | Video

İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı | Video
01.09.2021 | 14:47

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İtalya’da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında onlarca araç küle döndü.

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İtalya'nın Licata bölgesinde araç hurdalığında yangın çıktı. Park halindeki onlarca araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

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