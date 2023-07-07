Video Dünya İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı | Video
İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı | Video

İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı | Video

07.07.2023 | 10:53

İtalya’nın Milono kentindeki bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

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İtalya'nın Milano kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Luca Cari, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını açıkladı. Cari, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede söndürüldüğünü, ancak çıkan huzurevi sakinlerinin yoğun dumandan etkilendiğini aktardı.

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