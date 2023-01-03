Video Dünya İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı | Video
İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı | Video

İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı | Video

03.01.2023 | 08:48

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Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasına boyalı saldırı düzenledi. Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı.

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İklim aktivistleri bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Senato binasını hedef aldı. Almanya merkezli Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, başkentteki Senato binasının dış cephesini turuncuya boyadı. Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Senato Başkanı'na ve tüm senatörlere yakınım ve herhangi bir sivil protestoyla bağdaşmayan çirkin hareketi kınıyorum" dedi.

Senato Başkanı Ignazio La Russa da saldırıyı kınayarak, söz konusu saldırı için hiçbir mazeret ve gerekçe olmadığını belirtti.

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