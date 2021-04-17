İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü

İtalya'da Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yerden yere vurduğu konuşma sosyal medayada yeniden gündem oldu.

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben 2019'da yaptığı konuşmada; Fransa'nın nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkardığını belirterek "Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!" ifadelerini kullanmıştı.